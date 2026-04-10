Baratro Ternana Bandecchi e Proietti sono due facce della stessa medaglia

Il possibile fallimento della Ternana Calcio preoccupa la città e la comunità locale. La società calcistica, che rappresenta un punto di riferimento per molti, si trova in una situazione finanziaria critica. La notizia ha suscitato attenzione tra tifosi e cittadini, che temono conseguenze negative per il tessuto sociale e sportivo della zona. La vicenda coinvolge anche figure di rilievo legate alla gestione della squadra.

Il possibile fallimento della Ternana CCalcio è una notizia allarmante non solo dal punto di vista sportivo e socio-identitario, costituendo, qualora lo spettro si concretizzi, un danno incalcolabile per la città e l’intera comunità.Quel che invece è già certo è che il “modello vincente”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Vergara e le due facce della stessa medagliaIl calcio italiano continua a interrogarsi sul suo rapporto irrisolto con i giovani. Leggi anche: Energia, a Roma l'evento 'Sostenibilità e competitività: due facce della stessa medaglia' Temi più discussi: Ternana ormai sull’orlo del baratro. Bandecchi contro Regione e Rizzo; Ternana nel baratro, ultimatum del Comune; Ternana nel baratro, la luce è staccata la benzina è razionata; Ternana sull’orlo del baratro: si profilano scenari drammatici. Ternana nel baratro, ultimatum del ComuneLa ricapitalizzazione della società sulla quale non arrivano ancora rassicurazioni, il pagamento della scadenza dei termini federali del 16 aprile per stipendi e contributi che è ... ilmessaggero.it Ternana, duro affondo di Bandecchi: I Rizzo rispettino gli impegniLe parole del sindaco dopo le comunicazioni annunciate dall’avvocato dei proprietari della Ternana sulle loro intenzioni ... corrieredellumbria.it Ternana sull'orlo del baratro. Bandecchi rivela: «Rizzo non ricapitalizzerà» - facebook.com facebook