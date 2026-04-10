Baratro Ternana Bandecchi e Proietti sono due facce della stessa medaglia

Da ternitoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il possibile fallimento della Ternana Calcio preoccupa la città e la comunità locale. La società calcistica, che rappresenta un punto di riferimento per molti, si trova in una situazione finanziaria critica. La notizia ha suscitato attenzione tra tifosi e cittadini, che temono conseguenze negative per il tessuto sociale e sportivo della zona. La vicenda coinvolge anche figure di rilievo legate alla gestione della squadra.

Il possibile fallimento della Ternana CCalcio è una notizia allarmante non solo dal punto di vista sportivo e socio-identitario, costituendo, qualora lo spettro si concretizzi, un danno incalcolabile per la città e l’intera comunità.Quel che invece è già certo è che il “modello vincente”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Vergara e le due facce della stessa medagliaIl calcio italiano continua a interrogarsi sul suo rapporto irrisolto con i giovani.

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