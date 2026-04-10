Bar chiuso da tempo dehors trasformato in luogo di bivacco E c' è chi ci urina dentro

Un residente di zona Foro Boario ha segnalato la presenza di un dehors in via Ravegnana 133, legato a un bar che è stato chiuso da tempo. Secondo quanto riferito, l’area è stata trasformata in un punto di bivacco, con alcune persone che vi si fermano stabilmente. Inoltre, il residente ha evidenziato che all’interno dello spazio si verificano atti di urinazione, creando una situazione di degrado e incuria.

Scrive un lettore: “Sono un cittadino residente in zona Foro Boario. Metto in luce la situazione del dehors situato in via Ravegnana 133, riferibile ad un bar ormai chiuso definitivamente da tempo.?Purtroppo, come mostrano le foto che allego alla presente, la struttura versa in uno stato di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Lainate, bar trasformato in discoteca, carenze di sicurezza, locale chiusoSi comincia a pensare al “cambio di stagione” e dunque arriva propizia la presenza de… Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali... Bar trasformato in discoteca abusiva (con una sola via di fuga bloccata): chiuso il Crystal ClubLainate, 22 febbraio 2026 – Era una discoteca abusiva a tutti gli effetti, con musica techno ad altissimo volume, luci soffuse e un centinaio di... Argomenti più discussi: Cocaina dietro il bancone: chiuso un bar di Piazza Vittoria, arrestato il titolare - BresciaToday; Hashish, cocaina e non solo caffè: chiuso per 30 giorni un bar di Brescia; Il bar ritrovo di spacciatori al Quarticciolo: licenza sospesa dieci giorni; Spaccio al bar, chiuso per 30 giorni un locale in via Triumplina. Arrestato il titolare. Bar chiuso da tempo, dehors trasformato in luogo di bivacco. E c'è chi ci urina dentroScrive un lettore: Sono un cittadino residente in zona Foro Boario. Metto in luce la situazione del dehors situato in via Ravegnana 133, riferibile ad un bar ormai chiuso definitivamente da tempo. ? ... forlitoday.it Cesenatico, chiuso un notissimo bar dopo i controlli di Ispettorato del Lavoro e Finanza - facebook.com facebook CAVALLETTI CHIUSO A ROMA, LA DIFESA DEL BAR PASTICCERIA ACCUSATO DI FURTO DI ENERGIA E SCARSA IGIENE x.com