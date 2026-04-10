A febbraio, i prestiti concessi dalle banche in Italia sono aumentati del 2,2 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I dati pubblicati dalla Banca d’Italia indicano una crescita stabile di questa voce, senza variazioni significative rispetto ai mesi precedenti. La situazione evidenzia un andamento positivo nel settore creditizio, con un incremento che si mantiene su livelli comparabili a quelli degli ultimi mesi.

Crescita stabile dei prestiti bancari in Italia. Secondo i dati della Banca d'Italia sono saliti del 2,2 per cento. I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,6 per cento (2,5 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell'1,8 per cento (1,7 in gennaio). I depositi del settore privato sono aumentati del 4,3 per cento (3,9 nel mese precedente). La raccolta obbligazionaria è aumentata dell'1,6 per cento (1,9 nel mese precedente). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bankitalia, a febbraio crescita stabile dei prestiti (+2,2%)

A dicembre continua la crescita dei prestiti a famiglie e imprese, tassi in lieve aumentoA dicembre 2025, l’ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto del 2,3% su base annua, in accelerazione rispetto a novembre (+2,1%),...

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Un report di Bankitalia fotografa il successo del Buy Now Pay Later, tra le formule di pagamento più diffuse anche in Italia: nel 2022 lo usava solo il 4% delle famiglie mentre nel 2025 è stato usato dal 30%. Ma dietro pochi click che ti permettono di comprare su - facebook.com facebook