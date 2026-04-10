Negli ultimi mesi, si sono intensificate le trattative per l'acquisto di BdM Banca, la principale istituzione finanziaria del Sud Italia. Diverse banche di rilievo hanno manifestato interesse a rilevare la proprietà, puntando a rafforzare la propria presenza nella regione. La questione riguarda principalmente la definizione di un accordo tra le parti coinvolte, con alcune offerte già presentate e altre in fase di valutazione.

L’assegnazione di una nuova proprietà per BdM Banca, l’istituto che domina il finanziario del Mezzogiorno, sembra essere diventata un obiettivo concreto per i grandi attori del settore bancario. Le voci che circolano nei corridoi della finanza indicano che la cessione dell’ex Popolare di Bari non è più soltanto un’ipotesi teorica, ma un processo che potrebbe attivarsi nei prossimi mesi, dato che Mediocredito Centrale avrebbe un ruolo differente rispetto alla gestione attuale. La banca pugliese, che oggi conta su una rete capillare di oltre 200 sportelli, si trova a un bivio decisivo dopo aver superato una fase di profonda crisi. Il percorso di risanamento ha avuto un punto di svolta nel 2020, quando l’istituto è stato sottoposto a commissariamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banche alla conquista di BdM: il rilancio del Sud attira i grandi nomi

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