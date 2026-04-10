In un derby tra padre e figlio, le squadre si affrontano con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe avvicinare alla promozione o chiudere al meglio una stagione già positiva. La partita rappresenta un’occasione speciale, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi. La rivalità familiare aggiunge un elemento in più a un match che promette emozioni e tensione sul campo.

Un derby da vincere per avvicinare ancor di più la promozione o per mettere la classica ciliegina sulla torta di un annata decisamente positiva. Pieve-Bologna più che un derby, sempre molto sentito, è proprio una sfida in famiglia, tra Andrea Balsemin allenatore del Bologna Rugby Club e il padre Adriano presidente del Pieve società nella quale lo stesso Andrea è nato e cresciuto. Andrea che partita si attende domenica? "Penso che sarà un bel match tra due squadre che vogliono giocare. Verrà fuori un bel confronto e come tutti i derby, ci sarà tensione che cercheremo di incanalare nel modo migliore per dar vita a un spettacolo bello". Nato e cresciuto a Pieve di Cento, dopo aver affrontata Pieve da avversario in campo adesso la sfida da allenatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Balsemin Padre e figlio per una volta rivali

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