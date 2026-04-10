Balneari di Camaiore | il presidente si dimette per etica

Il presidente dell’associazione balneari di Camaiore ha annunciato le sue dimissioni, spiegando che la decisione deriva da una riflessione sulla sua posizione di concessionario demaniale marittimo. La comunicazione è stata resa nota recentemente e segna la fine del suo incarico. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni specifiche che hanno portato a questa scelta.

Marco Daddio ha comunicato la decisione di lasciare la presidenza dell’associazione Balneari di Camaiore, un passo che nasce da una riflessione sulla sua posizione di concessionario demaniale marittimo. Il titolare di un titolo comunale esteso fino al 31 dicembre 2033 ha spiegato che il suo ruolo attuale potrebbe generare un potenziale disallineamento o un conflitto di interessi rispetto alle necessità della maggioranza dei membri dell’organizzazione. La gestione del conflitto tra ruoli privati e rappresentanza collettiva. L’uscita di scena di Daddio non è un evento improvviso, ma l’esito di un processo di valutazione volto a preservare la trasparenza e la rappresentatività che devono caratterizzare la guida dell’associazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Balneari di Camaiore: il presidente si dimette per etica Caso Epstein, si dimette il presidente Forum di DavosBorge Brende, presidente e Ceo del Forum economico di Davos, si è dimesso dalla sua carica dopo le rivelazioni in merito ai suoi rapporti con Larry... Aeroporto, si dimette il presidente di Sogeap Giovanni BanchiniIl presidente di Sogeap Giovanni Banchini ha rassegnato le dimissioni dalla carica e dal Consiglio di Amministrazione. Marco Daddio non è più presidente dell’associazione Balneari di CamaioreLa decisione è Frutto di una valutazione lucida e responsabile della mia posizione di concessionario demaniale marittimo, titolare di un titolo esteso fino al 31 dicembre 2033 ... luccaindiretta.it Piscine dei bagni bloccate dalla nuova norma, Gaia: «È la Regione che deve dare le indicazioni»VIAREGGIO. A mettere il punto sulla vicenda delle piscine degli stabilimenti balneari, oggi bloccate dalla burocrazia, dovrà essere la Regione. Così la società idrica Gaia ha risposto alle associazion ... msn.com