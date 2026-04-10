Bagnolo Mella | serata in giallo

A Bagnolo Mella si svolge una serata dedicata al genere giallo, con due romanzi che saranno presentati agli spettatori. L’evento si concentra sulla narrazione di storie di mistero e suspense, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico fino alla conclusione delle letture. La serata si svolge in un ambiente pubblico, con la partecipazione di autori e lettori interessati a questo genere letterario.

Un nuovo appuntamento all’insegna del mistero e della suspense vi aspetta! Questa volta saranno protagonisti due avvincenti romanzi gialli, pronti a tenervi con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.Laura Guindani – “Stolen. Un enigma chiamato amore”Harvey Benson conduce una vita tranquilla nel. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Bagnolo Mella: gruppo uncinetto e magliaHai voglia di creare, rilassarti e stare in compagnia? Unisciti al Gruppo Uncinetto e Maglia. Temi più discussi: Bagnolo Mella: serata in giallo - BresciaToday; Serata di controlli fra Bagnolo e Manerbio. Il bilancio; Difendersi dalle truffe digitali e telefoniche, incontro il 16 aprile a Bagnolo Mella; Bagnolo, il 15 una nuova serata per conoscere gli scrittori locali. Bagnolo Mella: serata in gialloUn nuovo appuntamento all’insegna del mistero e della suspense vi aspetta! Questa volta saranno protagonisti due avvincenti romanzi gialli, pronti a tenervi con il fiato sospeso fino all’ultima pagina ... bresciatoday.it Fuori strada con la moto, mercoledì pomeriggio i funerali di Alessandro CagioniSi terranno mercoledì pomeriggio i funerali di Alessandro Cagioni, il 19enne di Bagnolo Mella che nella serata di ieri ha perso la vita in un tragico ... bsnews.it Stasera a Bagnolo Mella allenamento congiunto insieme a I Levrieri Rugby e alla Bassa Bresciana Rugby Grazie alla Bassa per l'ospitalità e per la preziosa occasione di confronto e di crescita collettiva Qualche immagine! - facebook.com facebook