Bagnolo Mella bricks festival 2026

Il Bagnolo Bricks Festival 2026 si terrà il 25 e 26 aprile a Palazzo Bertazzoli. L’evento proporrà esposizioni di opere e creazioni realizzate con mattoncini, oltre a laboratori per tutte le età. Tra le attrazioni ci sarà anche una Brick Racing Arena, uno spazio dedicato alle competizioni di veicoli costruiti con i mattoncini. L’iniziativa è rivolta a un pubblico interessato alla creatività e alla progettazione con i mattoncini.

Torna il Bagnolo Bricks Festival 2026. La magia dei mattoncini prende vita il 25 e 26 Aprile a Palazzo Bertazzoli!Un’esperienza super creativa tra: Opere originali e creazioni spettacolari; Laboratori creativi per tutte le etàBrick Racing Arena. Mercatino di hobbisti e artigiani. Musica live & DJ. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Bagnolo Mella: serata in gialloUn nuovo appuntamento all’insegna del mistero e della suspense vi aspetta! Questa volta saranno protagonisti due avvincenti romanzi gialli, pronti a...