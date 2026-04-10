Baby Acquatic’s Day | il Palazzetto del Nuoto apre le porte ai neonati

Il Palazzetto del Nuoto di Arezzo ha ospitato il Baby Acquatic’s Day, un evento dedicato ai neonati. L’iniziativa si è svolta il 10 aprile 2026 e ha visto la partecipazione di famiglie con bambini molto piccoli. Durante la giornata, sono state organizzate attività dedicate all’acqua e al nuoto, rivolte ai più piccoli, con l’obiettivo di avvicinarli in modo sicuro e divertente a questo sport.

Arezzo, 10 aprile 2026 – Il Palazzetto del Nuoto di Arezzo apre le porte ai neonati con il Baby Acquatic’s Day. L’appuntamento è fissato per domenica 19 aprile quando, a partire dalle 9.30, è in programma l’edizione primaverile dell’evento gratuito dedicato alla fascia d’età tra zero e quattro anni in cui sarà proposta una mattinata all’insegna dell’acqua, del gioco e della scoperta. I bambini condivideranno la vasca con i genitori per vivere un’esperienza comune con cui favorire un primo approccio sereno e sicuro all’ambiente acquatico secondo i principi e la didattica del Metodo Giletto, l’unico metodo italiano scientificamente riconosciuto per l’insegnamento del nuoto in età neonatale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Baby Acquatic’s Day: il Palazzetto del Nuoto apre le porte ai neonati Palazzetto del Nuoto: una mattinata per i neonati con il Baby Acquatic’s DayArezzo, 16 gennaio 2026 – Una mattinata dedicata ai più piccoli al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Oyster Day: Birra del Borgo apre le porte al pubblicoBirra del Borgo annuncia l’edizione 2026 dell’Oyster Day, l’appuntamento annuale con la cotta pubblica della Perle ai Porci, la stout alle ostriche. Baby Acquatic’s Day: il Palazzetto del Nuoto apre le porte ai neonatiArezzo, 10 aprile 2026 – Il Palazzetto del Nuoto di Arezzo apre le porte ai neonati con il Baby Acquatic’s Day. L’appuntamento è fissato per domenica 19 aprile quando, a partire dalle 9.30, è in progr ... lanazione.it Una mattinata di nuoto per bambini e neonati con il Baby Acquatic’s DayUna mattinata per i più piccoli al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Domenica 28 gennaio è in programma una nuova edizione del Baby Acquatic’s Day che, promosso dalla Chimera Nuoto, rinnoverà il ... arezzonotizie.it