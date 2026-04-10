B interregionale Baskérs show Bravo Giudici

Nel campionato di B Interregionale, i Baskérs Forlimpopoli dominano la partita contro Canosa, conclusa con un risultato di 109-54. La gara si svolge al PalaGiorgini, dove i padroni di casa si impongono con un netto margine di punti. La formazione ospite, arrivata con pochi giocatori disponibili, fatica a tenere il ritmo durante l’intera durata dell’incontro. La vittoria si aggiunge a un turno infrasettimanale che ha visto protagonista la squadra locale.

Finisce in goleada il turno infrasettimanale del campionato di B Interregionale per i Baskérs Forlimpopoli, che al PalaGiorgini abbattono per 109-54 (30-10; 51-26; 79-45) il fanalino di coda Canosa, giunto in Romagna con soli sette giocatori, in grande difficoltà dentro e fuori dal campo. Per gli artusiani è la settima vittoria nelle ultime nove gare. La partita è durata un pugno di minuti: al 10’ è già +20. Il resto è una lunga passerella in cui la panchina forlimpopolese trova tanti minuti, con Mattia Giudici in doppia cifra (13) e i primi cinque punti stagionali di Alessandro Apparuti. Per i Baskérs, ora la salvezza matematica dista solo due punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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