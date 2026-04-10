L’Azienda Agraria Fiorini si appresta a partecipare a Vinitaly, portando con sé un secolo di storia nel settore vinicolo. La produzione si distingue per leggerezza e freschezza, offrendo etichette pensate per diversi gusti. La realtà combina tradizione familiare e innovazione, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso le sue bottiglie. La partecipazione alla fiera rappresenta un momento importante nel percorso dell’azienda.

Tra tradizione familiare e innovazione enologica, l’Azienda Agraria Fiorini si prepara a tornare protagonista a Vinitaly, dove porterà un secolo di storia e una visione produttiva sempre più orientata alla valorizzazione del territorio. Radicata nelle colline delle Marche, nel comune di Terre Roveresche (Pesaro Urbino), l’azienda affonda le proprie origini nei primi del Novecento, quando Luigi Fiorini, agronomo e docente, avviò i primi impianti viticoli. Da allora, tre generazioni si sono succedute alla guida dell’impresa, mantenendo saldo il legame con la terra: da Luigi al figlio Valentino, fino a Carla Fiorini, oggi alla conduzione. Con oltre 100 ettari complessivi, di cui circa 50 vitati, negli ultimi anni Fiorini ha intrapreso con decisione il percorso verso una conduzione biologica completa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Azienda Agraria Fiorini . Leggerezza e freschezza: "Etichette per tutti i palati"

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