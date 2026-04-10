Un'azienda agraria specializzata nella produzione biologica si distingue nel mercato europeo, che si presenta molto attivo in questo settore. Da generazioni, si dedicano alla coltivazione e alla produzione di vino, integrando ora pratiche biologiche nelle loro attività. La loro esperienza si combina con un'attenzione crescente alla sostenibilità e alla qualità dei prodotti, che trovano spazio tra le richieste di un mercato sempre più orientato al biologico.

Passione per il vino da generazioni e generazioni. E da ultimo anche per la produzione biologica. È una carta di identità dei vini di alto profilo quella che l’Azienda agraria Di Sante di Fano (Pesaro Urbino) schiera al Vinitaly 2026, dove porta tutta la sua produzione di vini di prestigio: Bianchello del Metauro tradizionale e Superiore, Colli Pesaresi Doc Sangiovese tradizionale e Riserva, Marche bianco Igt e Marche rosato Igt, Spumante Brut di Bianchello e rosato di Sangiovese metodo Charmat. "La qualità ormai è imprescindibile per i produttori di vini, ma la connotazione biologica ti apre più strade, soprattutto all’estero, a nuovi mercati", spiega Tommaso Di Sante, ultimo rampollo della famiglia Di Sante, che da generazioni produce vini sulle colline fanesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Azienda Agraria Di Sante. L’eccellenza del biologico: "Europa, mercato florido"

Altri terreni consegnati dal Comune all’Azienda Agraria Universitaria della MediterraneaAlla presenza del sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia e del rettore dell’università Mediterranea, prof.

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