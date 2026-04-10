A Campobasso proseguono gli interrogatori legati alla morte di una donna e della sua figlia quindicenne avvenuta a fine dicembre, dopo un'improvvisa e grave crisi di salute. Le autorità stanno esaminando i dettagli degli orari e altri elementi che potrebbero chiarire le cause del decesso. La vicenda ha sollevato dubbi e richiesto approfondimenti su quanto accaduto nelle ultime ore di vita delle due vittime.

Proseguono gli interrogatori a Campobasso per chiarire cosa sia accaduto ad Antonella Di Ielsi e alla figlia quindicenne Sara Di Ielsi, morte a fine dicembre dopo un rapido peggioramento delle loro condizioni di salute. Gli investigatori della Squadra Mobile di Campobasso stanno cercando di ricostruire con precisione chi fosse presente, dove e quando nei giorni precedenti alla tragedia. L’ipotesi del veleno. Una delle piste prese in considerazione è quella di un possibile avvelenamento con ricina, una sostanza estremamente tossica. Tuttavia, gli inquirenti attendono ancora risultati decisivi: il quadro potrà chiarirsi solo dopo il deposito dell’ autopsia e degli esami tossicologici affidati al Centro Antiveleni di Pavia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Avvelenate con la ricina, cosa non torna: gli orari e quei dettagli che non convincono

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