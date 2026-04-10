Avellino parte il ciclo di formazione contro la violenza di genere

Lunedì 13 aprile si è avviato presso l'Aula Magna del Tribunale di Avellino un ciclo di formazione dedicato alla violenza di genere. L’iniziativa è promossa dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino e coinvolge professionisti e operatori del settore. La sessione di apertura ha visto la partecipazione di diversi addetti ai lavori, con l’obiettivo di approfondire le tematiche legate a questo fenomeno.