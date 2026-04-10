Avellino parte il ciclo di formazione contro la violenza di genere
Lunedì 13 aprile si è avviato presso l'Aula Magna del Tribunale di Avellino un ciclo di formazione dedicato alla violenza di genere. L’iniziativa è promossa dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino e coinvolge professionisti e operatori del settore. La sessione di apertura ha visto la partecipazione di diversi addetti ai lavori, con l’obiettivo di approfondire le tematiche legate a questo fenomeno.
Lunedì 13 aprile prende avvio, presso l'Aula Magna del Tribunale di Avellino, un ciclo formativo dedicato alla violenza di genere, promosso dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino. Il percorso, che si concluderà il 15 giugno 2026, affronterà temi quali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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