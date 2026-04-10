Av Sa-Rc Ferrante Mit | Abbattimento diaframma galleria Caterina passo verso Sud più connesso

L’abbattimento del diaframma della galleria Caterina passo verso Sud è stato completato, secondo quanto annunciato da un rappresentante dell’ente responsabile. Questa operazione migliorerà la connessione tra le due parti della galleria, rendendo più fluido il traffico nell’area. I lavori hanno coinvolto l’eliminazione di una barriera che separava le due sezioni, permettendo un miglioramento nelle percorrenze e nella viabilità complessiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’abbattimento del diaframma della galleria Caterina rappresenta un risultato concreto che testimonia l’avanzamento della nuova linea ad alta velocità Salerno–Reggio Calabria, un’opera strategica per il rilancio infrastrutturale del Paese e per un Sud sempre più connesso.” Lo dichiara il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia. “Si tratta di un intervento fondamentale, finanziato anche con risorse del Pnrr, che – aggiunge – dimostra come gli impegni assunti stiano procedendo secondo cronoprogramma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Av Sa-Rc, Ferrante (Mit): “Abbattimento diaframma galleria Caterina passo verso Sud più connesso” Av Na-Ba, Ferrante: “Tavolo al Mit su riconversione binario dismesso a Casalnuovo”“Il Comune di Casalnuovo (Na), nell’ambito di una richiesta di realizzazione di un nuovo nodo di interscambio in località Salice sulla futura linea... Sbloccati 888 milioni per la Zes Unica, Ferrante (Mit): "Il Sud ora è la locomotiva d’Italia"Il Mit vara il piano di investimenti Pnrr per connettere le aree economiche speciali. Av Sa-Rc. Ferrante (Mit), Abbattimento diaframma galleria Caterina passo verso Sud più connessoStampa L’abbattimento del diaframma della galleria Caterina rappresenta un risultato concreto che testimonia l’avanzamento della nuova linea ad alta velocità Salerno–Reggio Calabria, un’opera strateg ... salernonotizie.it Dl Infrastrutture. Ferrante (Mit), Ok odg su raddoppio fondi opere compensative Av Sa-RcL’approvazione in Aula alla Camera dell’ordine del giorno sulle opere compensative connesse all’alta velocità Salerno – Reggio Calabria, che ho personalmente sostenuto, è un risultato significativo ... salernonotizie.it