A Cesenatico, sono stati respinti tutti i ricorsi presentati contro le multe per eccesso di velocità rilevato con autovelox, che sono stati battuti 28 volte. Questi numeri hanno attirato l’attenzione, evidenziando un contenzioso tra cittadini e amministrazione comunale legato alle contravvenzioni stradali. La questione riguarda le contestazioni riguardanti le sanzioni emesse attraverso i dispositivi di controllo della velocità.

Destano scalpore i dati relativi al contenzioso fra cittadini e Comune di Cesenatico in materia di contravvenzioni al Codice della strada. Li abbiamo chiesti più di due mesi fa, ma il Comune ha sempre tergiversato con varie scuse, benché siano dati di interesse pubblico; per averli abbiamo dovuto aspettare la risposta all’interrogazione di Emilio Zarrelli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. Il dato che salta agli occhi è che nel primo trimestre di quest’anno tutte le sentenze dei giudici di pace sono state farevoli agli automobilisti multati: dei 71 ricorsi presentati ne sono stati decisi 28, tutti accolti, e altri 43 sono da definire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autovelox battuto 28 volte. A Cesenatico accolti tutti i ricorsi

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