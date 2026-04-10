Autostrada A1 | chiusure notturne stazione Firenze Impruneta

Nell’ambito di un intervento di ammodernamento sulla rete autostradale, sono previste chiusure notturne della stazione di Firenze Impruneta sull’autostrada A1. Le chiusure si svolgeranno in determinati orari, durante i quali non sarà possibile accedere o uscire dalla stazione. Le chiusure sono state comunicate dall’ente gestore e si concentrano nelle ore notturne per limitare i disagi agli utenti.

Gli interventi prevedono la totale sostituzione delle attuali barriere new jersey poste a protezione del portale della galleria, con nuovi dispositivi di ultima generazione, in linea con la vigente normativa. Lo schema di cantiere prevede, fino al termine delle lavorazioni, il transito in direzione Bologna attraverso tre corsie: una corsia in carreggiata esterna e le due corsie sulla carreggiata interna Complanare R71. Dall’analisi dei flussi di traffico, sono stimati tempi di percorrenza superiori alla media, in particolare nella fascia oraria mattutina e nella fascia pomeridiana. Per chi è diretto verso FirenzeBologna, si consiglia di percorrere la carreggiata interna Complanare R71. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusure notturne stazione Firenze Impruneta Autostrada A1: chiusure notturne tratto Chiusi Chianciano-Fabro e stazione Firenze ImprunetaROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni Firenze Impruneta e ValdichianaROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Temi più discussi: Autostrada A1 | stazione di Firenze Impruneta chiusa di notte; Autostrada A1 | chiusure notturne stazioni di Arezzo e Valdarno; Autostrada A1 | tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso due notti. Autostrada A1: chiusure notturne stazione Firenze ImprunetaNell'ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l'Italia sta portando avanti sull'intera rete in gestione, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze sud e Firenze Impruneta, i ... firenzepost.it Autostrada A1: chiusure notturne tratto Chiusi Chianciano-Fabro e stazione Firenze ImprunetaROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di lunedì 30 alle 6:00 di ... firenzepost.it In #A1, in direzione Roma: 1 km di coda per un veicolo fermo o in avaria (ora rimosso) al km 293+300 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta #viabiliTOS #viabiliFI x.com IMPRUNETA - Memoria della Resistenza e storia della Liberazione: sabato 11 aprile alla casa del popolo di Impruneta. La CdP in via della Croce ospiterà la presentazione del libro “Liberare Firenze per liberare l’Italia. Chi erano i partigiani: Memorie 1943-19 - facebook.com facebook