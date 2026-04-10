' Autonomia e libertà individuale' presentazione del libro di Antonino Falduto

Martedì 14 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara si terrà la presentazione del libro di Antonino Falduto, incentrato sui temi di autonomia e libertà individuale. L’evento prevede la partecipazione dell’autore e si svolge in un ambiente pubblico cittadino. La presentazione è aperta al pubblico e si svolge in un orario pomeridiano.

'Autonomia e libertà individuale': sono i temi al centro del libro di Antonino Falduto, che martedì 14 alle 17, sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara. Dialogherà con l'autore Laura Anna Macor. L'incontro, a cura dell'associazione ‘Amici della biblioteca. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Festa del Papà, a Palazzo Ducale la presentazione del libro “Nuove Favole di Libertà”Tarantini Time QuotidianoIn occasione della Festa del Papà, il Centro per le Famiglie dell’Ambito territoriale di Martina Franca e Crispiano promuove... Leggi anche: “Nessun ritorno”: da Spazio Cultura la presentazione libro del libro di Adelaide J. Pellitteri Autonomia e libertà individuale. Etica concreta ed educazione alla libertà Si parla di: Libri, storia e cultura alla Biblioteca Ariostea- Aprile 2026. 'Autonomia e libertà individuale': nel libro di Antonino Falduto una ricerca tra etica, antropologia e filosofia dell'educazione'Autonomia e libertà individuale': sono i temi al centro del libro di Antonino Falduto (Carocci, 2025) che martedì 14 aprile 2026 alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca ... cronacacomune.it Il primato perduto della libertà individualeTra le grandi conquiste dello Stato di diritto vi è, senza dubbio, il primato della libertà individuale. Questa conquista dovrebbe essere patrimonio trasversale di tutte le culture politiche ... ilsole24ore.com