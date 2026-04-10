Autobus il sindacato replica ad Arriva | Sciopero legittimo disinformazione e falsità
Il confronto tra il sindacato e l’azienda di trasporto pubblico si intensifica dopo le dichiarazioni dell’azienda riguardo allo sciopero in programma il 13 aprile. Il sindacato, rappresentato dall’Associazione Sindacale Indipendente Autoferrotranvieri, ha risposto criticando le affermazioni dell’azienda, definendole false e frutto di disinformazione. La disputa riguarda le motivazioni e la legittimità dell’astensione, che vede da una parte i rappresentanti sindacali e dall’altra l’azienda coinvolta nel settore dei trasporti pubblici locali.
È scontro aperto tra sindacato e azienda sul fronte del trasporto pubblico locale. Dopo le dichiarazioni di Arriva Udine sullo sciopero proclamato per il 13 aprile, l’Associazione Sindacale Indipendente Autoferrotranvieri (Asi-Au) attraverso il referente sindacale Enrico Marcuzzi, replica con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Sciopero Eav di quattro ore: arriva la decisione del sindacatoQuattro ore di sciopero: servizi gestiti dall'Ente Autonomo Volturno a rischio lunedì prossimo.
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