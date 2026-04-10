Autobus il sindacato replica ad Arriva | Sciopero legittimo disinformazione e falsità

Il confronto tra il sindacato e l’azienda di trasporto pubblico si intensifica dopo le dichiarazioni dell’azienda riguardo allo sciopero in programma il 13 aprile. Il sindacato, rappresentato dall’Associazione Sindacale Indipendente Autoferrotranvieri, ha risposto criticando le affermazioni dell’azienda, definendole false e frutto di disinformazione. La disputa riguarda le motivazioni e la legittimità dell’astensione, che vede da una parte i rappresentanti sindacali e dall’altra l’azienda coinvolta nel settore dei trasporti pubblici locali.