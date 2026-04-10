Un uomo di 72 anni è stato trovato senza vita all’interno di un’auto immersa in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. La scomparsa dell’uomo era stata denunciata dalla figlia ieri, e i vigili del fuoco hanno recuperato il veicolo nel laghetto di via Giovanni XXXIII. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

AGI - Il corpo senza vita di un 72enne, la cui figlia ne aveva denunciato la scomparsa ieri, è stato trovato dai vigili del Fuoco in un'automobile trovata nel laghetto di Nerviano, nel Milanese, in via Giovanni XXXIII. Secondo quanto riferito dai vigili del Fuoco sono in corso accertamenti per verificare se ci fossero altre persone. Sul posto il Distaccamento di Rho e due mezzi fluviali, oltre a personale del 118 e ai carabinieri di Legnano e Nerviano. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Auto nel laghetto di Nerviano, trovato all'interno il cadavere di un 72enne

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