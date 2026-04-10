Auto in fiamme nelle palazzine 35enne indagato ed ' esiliato' fuori provincia

Nell’ambito delle indagini sugli incendi che hanno coinvolto alcune palazzine in via Feudo a Maddaloni, un uomo di 35 anni è stato messo sotto inchiesta. È stato anche allontanato dalla zona, con un provvedimento di ‘esilio’ fuori provincia. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le cause dei roghi e identificare eventuali responsabilità. La situazione ha portato alla sospensione di alcuni servizi negli edifici interessati.

C’è una prima svolta nell’inchiesta sugli attentati avvenuti all’interno del complesso di palazzine popolari di via Feudo a Maddaloni. I carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione a un provvedimento di divieto di soggiorno, emesso dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei. 🔗 Leggi su Casertanews.it Scippa una donna durante la processione del Calvario: 49enne 'esiliato' fuori dal ComuneL'uomo, carpentiere di professione per una società di costruzioni, ha danneggiato alcuni veicoli in sosta prima di essere bloccato dalla polizia... Leggi anche: Officina meccanica abusiva nelle Palazzine, scattano i sigilli Temi più discussi: Sassari, allarme nella notte: nove auto in fiamme in concessionaria; Paura nella notte: auto distrutta dalle fiamme; Due auto a fuoco nella notte, indagano i Carabinieri; Incendio a Dolianova, auto in fiamme nella notte: nessuna persona coinvolta. Auto in fiamme sull’A8, traffico paralizzato verso VareseVeicolo prende fuoco tra Gallarate nord e Cavaria: autostrada bloccata, lunghe code e deviazioni consigliate agli automobilisti ... laprovinciadivarese.it Serie di incendi nella notte: quattro auto in fiamme tra Cagliari e AsseminiNotte movimentata tra Cagliari, Assemini e Pirri, dove quattro automobili sono state distrutte da diversi incendi, tutti con possibili tracce di origine dolosa. Carabinieri e vigili del fuoco sono sta ... vistanet.it WEL - 6 ORE DI IMOLA DA RECORD: BEN 32 AUTO AL VIA! A brevissimo si accenderanno i motori per il secondo appuntamento del World Endurance Lan, la 6 Ore di Imola. Ben 32 vetture si sfideranno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sabat - facebook.com facebook Le pensiline per auto possono produrre energia pulita x.com