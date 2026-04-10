Autismo scuole sotto pressione | L’aumento dei casi non si può spiegare soltanto con la maggiore consapevolezza L’intervento di Uta Frith

Negli ultimi dieci anni, il numero di diagnosi di autismo è aumentato significativamente, con un incremento quasi triplicato delle richieste di piani educativi personalizzati nel Regno Unito tra il 2015 e il 2025. Questo aumento ha portato a un notevole carico di lavoro per scuole e servizi dedicati, che si trovano a gestire un numero crescente di studenti con bisogni specifici. L’esperto internazionale ha commentato che questa crescita non può essere spiegata soltanto con una maggiore consapevolezza sulla condizione.

L’aumento delle diagnosi di autismo sta ridisegnando il quadro educativo. Nel Regno Unito, secondo l’ Institute for Fiscal Studies, i casi legati agli EHCP sono quasi triplicati tra il 2015 e il 2025, mettendo sotto pressione scuole e servizi. In questo contesto, Uta Frith, psicologa dello sviluppo dello University College London, nell’intervista a Tes curata da Helen Amass, invita a riconsiderare il modo in cui oggi viene definito l’autismo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Autismo: 1 su 77 casi, Roma si accende di blu per la consapevolezzaIl 2 aprile 2026, la Presidenza della e il Senato illuminano di blu i simboli nazionali per la Giornata Mondiale dell’Autismo.

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Contrordine, lo spettro è troppo ampio. La tesi shock di Uta Frith, esperta mondiale di autismoUta Frith, psicologa che ha fatto la storia della ricerca sulle neurodivergenze, ha sconvolto la comunità autistica affermando che la diagnosi di autismo andrebbe limitata soltanto a chi ha compromiss ... vita.it

Fanno discutere le dichiarazioni di Uta Frith, secondo cui lo spettro autistico sarebbe oggi “troppo ampio”. @VITAnonprofit ha raccolto le riflessioni di Anna Cavallini, neuropsichiatra infantile di Fondazione Don Gnocchi. x.com

Grazie Enrico Valtellina https://www.vita.it/cara-uta-frith-non-dobbiamo-restringere-lo-spettro-ma-cambiare-lo-sguardo/fbclid=IwdGRzaAQ-3c9jbGNrBD7cOGV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHhZB_SCi1eZwo0MXDX - facebook.com facebook