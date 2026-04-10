Attratto da lei Stefano De Martino e la collega della tv sempre più vicini

Nuove voci circolano nel mondo dello spettacolo italiano riguardo a un rapporto tra un ballerino noto e una collega televisiva. Le indiscrezioni suggeriscono che i due siano diventati più vicini nelle ultime settimane, alimentando discussioni su eventuali sviluppi personali e professionali. La loro relazione è al centro dell’attenzione dei media, che monitorano attentamente ogni movimento e intervento pubblico.

Le indiscrezioni tornano ad accendere i riflettori sul mondo dello spettacolo italiano, dove amicizie, collaborazioni e possibili nuove intese sentimentali si intrecciano spesso fino a confondersi. Questa volta al centro dell’attenzione ci sono Stefano De Martino e questa donna famosa, protagonisti di un retroscena che sta rapidamente facendo il giro del web. A rilanciare la notizia è stato il settimanale Oggi, attraverso la firma del giornalista Alberto Dandolo, con il portale Biccy.it che ne ha amplificato i contenuti. Secondo quanto riportato, tra il conduttore e l’attrice comica e presentatrice starebbe nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Stefano De Martino diviso tra due donne: attratto da Brenda Lodigiani, ma passa la serata con Belen, i fattiTra televisione e vita privata, Stefano De Martino continua a essere al centro del gossip. Leggi anche: Stefano De Martino con “la più bella di tutte” della tv: esplode il gossip Si parla di: Stefano De Martino porta Brenda Lodigiani a Sanremo 2027, l’indiscrezione; Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, parla una fonte: Lui è molto attratto.