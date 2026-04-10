Atp Montecarlo Musetti costretto a tifare Alcaraz | discesa libera nel ranking

Lorenzo Musetti ha subito un calo nel ranking Atp e ora si trova nella posizione di tifare per Alcaraz a Montecarlo. Il tennista italiano, una volta tra i primi 20, si trova ora in una fase complicata della sua carriera. La presenza di altri giocatori italiani tra i migliori rimane stabile, mentre Musetti cerca di risalire la china in un torneo che si svolge sulla terra rossa.

Lorenzo Musetti si trova ad affrontare un momento difficile della sua carriera: il tennista italiano ora può sperare solo in Alcaraz L’epoca d’oro del tennis italiano ci ha abituato ad avere Jannik Sinner sempre in vetta, ma anche tanti campioni nelle prime 20 posizioni del ranking Atp. Tra questi, c’è anche e soprattutto Lorenzo Musetti che, dopo un 2025 da sogno, si è ritrovato tra le prime 5 posizioni della classifica mondiale. E non era semplice. Tra infortuni e qualche prestazione negativa, però, il suo 2026 sta scorrendo in maniera negativa e senza riuscire a difendere i punti conquistati in precedenza. L’Atp di Montecarlo, in cui è stato eliminato al secondo turno, costa carissimo all’italiano. 🔗 Leggi su Sportface.it

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