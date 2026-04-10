ATP Montecarlo 2026 oggi in tv | orari venerdì 10 aprile ordine di gioco streaming

Venerdì 10 aprile si svolgono i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, con otto incontri in programma tra singolare e doppio. La giornata di oggi sarà trasmessa in televisione e sarà possibile seguirla anche in streaming. Gli incontri si svolgono nel corso della giornata, con orari e ordine di gioco comunicati ufficialmente.

La giornata di oggi, venerdì 10 aprile, prevede gli incontri dei quarti di finale sia in singolare che in doppio nell’ ATP Masters 1000 di Montecarlo: nel complesso saranno otto i match previsti. L’unico azzurro ancora in corsa in singolare è Jannik Sinner. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH DALLE 11.00) Il numero 2 del seeding e del mondo sarà opposto al canadese Felix Auger-Aliassime nel secondo match sul Court Rainier III: il vincente affronterà in semifinale nella giornata di domani il vincente del match tra il brasiliano Joao Fonseca ed il tedesco Alexander Zverev. Dall’altro lato del tabellone si giocheranno gli scontri tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il kazako Alexander Bublik e tra il monegasco Valentin Vacherot e l’australiano Alex de Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari venerdì 10 aprile, ordine di gioco, streaming Temi più discussi: Montecarlo Masters 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP; Ottavi con Sinner e Berrettini: programma su Sky; Montecarlo 2026, i risultati degli italiani in campo oggi; RECAP! Monte Carlo, Day 4: Cobolli fuori con Blockx, Musetti con Vacherot. Berrettini super. ATP Montecarlo 2026, tutti in campo per i quarti! Sinner attende Auger-Aliassime, sfide insidiose per Alcaraz e ZverevIl Masters 1000 di Montecarlo vive la sua giornata forse più bella ed elettrizzante, quella dei quarti di finale. Un match dietro l'altro nel Principato e ... oasport.it ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari venerdì 10 aprile, ordine di gioco, streamingLa giornata di oggi, venerdì 10 aprile, prevede gli incontri dei quarti di finale sia in singolare che in doppio nell'ATP Masters 1000 di Montecarlo: nel ... oasport.it A Montecarlo giornata 'No' per Berrettini fuori anche in doppio Si chiude con un doppio boccone amaro la giornata di Matteo Berrettini al Rolex Monte-Carlo Masters. Dopo il ko in singolare, arriva l'eliminazione anche nel torneo di coppia insieme ad An - facebook.com facebook Tennis, #Sinner ai quarti di #Montecarlo Soffre ma vince Jannik Sinner, che supera Tomas Machac e raggiunge i quarti di finale al Masters di Montecarlo dove affronterà Auger-Aliassime. x.com