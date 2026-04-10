Alcaraz si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Montecarlo dopo aver battuto Bublik. Anche Sinner ha raggiunto lo stesso traguardo nello stesso torneo.

Carlos Alcaraz accede alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, proprio come è riuscito anche a Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha battuto in due set il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 6-3, 6-0 in poco più di un’ora. Al prossimo turno lo spagnolo se la vedrà con il vincente della sfida tra il monegasco Valentin Vacherot e l’australiano Alex De Minaur. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz) Alcaraz: “Bublik giocatore anarchico, ho dovuto dare il massimo”. “Sono riuscito subito a togliere il servizio a Bublik, ma poi ho perso la sensazione sulla palla, ho dovuto correre tanto e dare il massimo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Montecarlo 2026, Alcaraz in semifinale: battuto Bublik

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Jannik Sinner vs Alexander Zverev For A Spot In The Indian Wells Final! | 2026 Match Highlights

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In attesa di tornare in pista, tra non meno di tre settimane a Miami, George Russell ha seguito il quarto di finale di Jannik Sinner all’ATP Masters di Montecarlo, vinto dall’Altoatesino 6-3 e 6-4 contro il canadese Auger-Aliassime. #MemasGP #GeorgeRussell #A - facebook.com facebook

è ! Ai quarti di finale dell’Atp di Montecarlo, Sinner supera Auger-Aliassime in due set (3-6;4-6) e vola in semifinale. Ad attenderlo ci sarà Zverev #CorrieredelloSport #atpmontecarlo #Sinner #AugerAliassime x.com