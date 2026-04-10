Athletic spiega perché chiude i commenti se scrive di Greenwood

Il Tottenham ha deciso di chiudere i commenti sui social media per evitare discussioni legate alle dichiarazioni sul giocatore Greenwood. La scelta arriva dopo che alcuni tifosi hanno espresso opinioni contrastanti riguardo a un sostegno pubblicamente mostrato dall’allenatore a Greenwood durante il suo periodo in Francia. La società ha preferito adottare questa misura per gestire le reazioni online, in un momento in cui i risultati sportivi restano sotto i riflettori.

Ancor prima dei risultati sportivi, c’è un’altra questione a dividere i tifosi del Tottenham: il sostegno manifestato da De Zerbi a Greenwood ai tempi del Marsiglia. Athletic spiega anche perché chiude i commenti quando scrive di questo argomento. De Zerbi già al centro delle polemiche. Scrive Athletic: Il sostegno di De Zerbi a Greenwood ha spinto diversi gruppi di tifosi del Tottenham a protestare contro la sua nomina prima e dopo la conclusione dell’accordo. Cosa è successo con Greenwood allo United?. Il 30 gennaio 2022 Greenwood fu sospeso dal Manchester United. Il giorno successivo fu arrestato con l’accusa di stupro e aggressione, e successivamente nuovamente arrestato con l’accusa di violenza sessuale e minacce di morte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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