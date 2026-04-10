Domani sera alle 20, l’Atalanta affronta la Juventus alla New Balance Arena in un match che potrebbe influenzare le posizioni in classifica europea. La partita si inserisce in un periodo di partite intense per i bergamaschi, che cercano punti importanti per mantenere le ambizioni di qualificazione alle coppe. La Juventus arriva a questa sfida con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in trasferta.

Bergamo, 10 aprile 2026 – Per l’Atalanta inizia il tour de force decisivo. Domani sera alla New Balance Arena alle 20.45 arriva la Juventus per la prima di tre sfide decisive per il finale di stagione dei nerazzurri, attesi il sabato successivo dalla trasferta all’Olimpico in casa della Roma dell’ex Gasperini e poi il mercoledì successivo dalla gara casalinga di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Lazio, ripartendo dal 2-2 dell’andata. Tre partite che decideranno, per la Dea, la corsa europea in campionato e il sogno parallelo della Coppa Italia. Una partita alla volta è il mantra di Raffaele Palladino - lontano ex di turno,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, sabato arriva la Juventus per uno spareggio europeo

Atalanta-Juventus, tra Palladino e Spalletti è spareggio per un posto Champions: il pronosticoGrande scontro diretto per il quarto posto a Bergamo tra nerazzurri e bianconeri, in piena corsa con il Como e la Roma per il piazzamento più ambito...

Levante-Oviedo (sabato 21 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Quasi uno spareggio al Ciutat de ValenciaLevante e Oviedo sembrano destinate a salutare la massima divisione alla fine della stagione: sono le ultime due del gruppo e sembrano in maggiore...

ATALANTA-JUVENTUS 3-0: SPALLETTI DICE ADDIO ALLA COPPA ITALIA

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Sabato la quarta gara stagionale contro la Juventus, ormai ‘un classico’Tra amichevoli, Serie A e Coppa Italia, è sempre Atalanta-Juventus: i bianconeri tornano a Bergamo per la terza volta in ... calcioatalanta.it

Atalanta-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streamingI bianconeri di Spalletti alla ricerca del sorpasso sul Como per centrare il quarto posto ed entrare in zona Champions ... tuttosport.com

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#Mauro a Gazzetta dello Sport ha espresso dubbi sulla #Juve in vista del match con l' #Atalanta L'ex calciatore ha criticato l'atteggiamento contro il #Genoa Secondo lui, i bianconeri sembravano snobbare l'avversario, facendo di tutto per non portare a x.com