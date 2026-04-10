Atalanta novità importanti per Scamacca | ci sarà contro la Juventus? Cosa filtra sulla sua presenza e cos’è successo oggi a Zingonia

Gianluca Scamacca si è allenato con il gruppo alla vigilia della partita tra Atalanta e Juventus. La sua presenza in campo resta in dubbio e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Oggi si sono svolti gli allenamenti a Zingonia, dove lo staff ha lavorato con alcuni giocatori in vista della sfida. La squadra si prepara con attenzione al confronto di domani, che si presenta come un appuntamento chiave.

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