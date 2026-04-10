Atalanta-Juventus | numeri trend e precedenti

Domani alle 20:45, alla New Balance Arena, si disputerà una partita tra Atalanta e Juventus. La squadra ospite, con una vittoria, potrebbe salire temporaneamente in zona Champions League, in attesa di altri risultati, mentre l’Atalanta cerca di rimettersi in corsa per un posto nelle competizioni europee. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

La New Balance Arena, domani alle 20:45, sarà il teatro di una partita da dentro o fuori. La Juventus con una vittoria si innalzerebbe momentaneamente in zona Champions League in attesa di Como-Inter, mentre l’ Atalanta è pronta a rilanciarsi nella zona dell’Europa che conta. I bianconeri si troveranno di fronte una delle squadre più in forma del campionato. Nel 2026 la Dea, in casa, ha raccolto 19 punti: sei vittorie ed un pareggio, senza mai perdere. Meglio ha fatto solo l’Inter, prima a quota venti. Confronto tattico tra Juventus e Atalanta. Juventus ed Atalanta hanno vissuto una stagione dai tratti molto simili, almeno nel percorso di avvicendamento tecnico. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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