Atalanta-Juventus Koopmeiners per sostituire McKennie? Probabili formazioni e orario tv

Nella 32ª giornata di Serie A, l'incontro tra Atalanta e Juventus si prepara a essere uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La partita, in programma a Bergamo, rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, con l'Atalanta che punta a rafforzare le proprie ambizioni di qualificazione in Champions League. La formazione di Luciano Spalletti, recentemente rinnovato fino al 2028, potrebbe dover fare a meno di McKennie, con Koopmeiners pronto a prenderne il posto.

Bergamo, 10 aprile 2026 - Atalanta-Juventus vale tantissimo. Il Saturday Night della 32° giornata di Serie A mette di fronte alla squadra di Luciano Spalletti, fresco di rinnovo fino al 2028, una Dea che sogna di rientrare nella corsa per la Champions League. Champions che i bianconeri vedono distante appena una lunghezza al momento, con il Como che sarà impegnato nel big match con l' Inter, mentre i punti di vantaggio sui bergamaschi, settimi a -1 dalla Roma, sono quattro. I nerazzurri hanno alle spalle due vittorie consecutive e quattro risultati utili di fila, mentre i piemontesi vengono dall'affermazione ai danni del Genoa. In questa stagione, le due formazioni si sono affrontate, oltre che nella partita d'andata di campionato (1-1 il risultato a Torino), anche nella sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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