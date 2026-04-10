Atalanta-Juventus | dove vederla in tv e streaming probabili formazioni orario e classifica Serie A

Dopo la conclusione delle partite europee, che hanno visto alcune squadre italiane sconfitte e mettere a rischio la partecipazione alle coppe, la Serie A torna con la sfida tra Atalanta e Juventus. La partita si giocherà in un orario ancora da definire e sarà visibile in diretta televisiva e streaming. Le probabili formazioni e la classifica aggiornata completano le informazioni disponibili sui prossimi sviluppi del campionato.

Archiviata la tre giorni europea (con la Serie A che rischia di essere eliminata dalle competizioni dopo le sconfitte di Bologna e Fiorentina), torna il campionato con Atalanta-Juventus, piatto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Atalanta-Juventus: dove vederla (in tv e streaming), probabili formazioni, orario e classifica Serie A Juventus-Lazio: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), classifica Serie ALa Juventus, dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia con l'Atalanta, si prepara ad una gara tutt'altro che scontata in campionato. Torino-Milan 2-3: gol e highlights | Serie A