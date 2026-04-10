Nella prossima sfida di Serie A tra Atalanta e Juventus, ci saranno diverse variazioni rispetto all'incontro di andata. Le due squadre si preparano a affrontarsi nuovamente, con alcuni aspetti tattici e di formazione che sono stati rivisti. Un'analisi dei numeri e delle statistiche recenti permette di confrontare la situazione attuale delle squadre, evidenziando eventuali differenze rispetto alla prima partita stagionale.

di Paolo Rossi Atalanta Juve, è cambiato tutto rispetto all’andata: analisi e numeri del nuovo confronto in Serie A tra le due squadre. “É stato il primo tempo migliore da quando io alleno la Juventus, il gol preso non c’entrava niente. Nella ripresa spingevamo entrambi, abbiamo avuto 15? in cui non siamo riusciti a segnare. Due squadre di Champions, siamo soddisfatti”. Sembra passato un secolo dalla gara dell’andata e dalla soddisfazione maturata al termine da Igor Tudor per un 1-1 tra due squadre “europee” (poi avrebbero fatto più strada i bergamaschi, anche se la botta incassata col Bayern è di quelle che si fanno ricordare). Fu realmente... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Atalanta Juve, rispetto alla gara di andata è cambiato tutto o quasi! L’analisi e i numeri del prossimo match di Serie A

Calendario Juventus: confronto Champions con Como, Roma, Atalanta e non solo. Quali sono le insidie del prossimo turno di Serie A, analisi completa!di Redazione JuventusNews24Calendario Juventus: partite a confronto per la corsa Champions con Como, Roma, Atalanta e non solo.

Arbitro Atalanta Juve, designato il direttore di gara del match. Ecco la scelta ufficialedi Angelo CiarlettaArbitro Atalanta Juve, designato il direttore di gara del match in programma sabato sera a Bergamo.

ATALANTA JUVENTUS ANALISI POST PARTITA

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