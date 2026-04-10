Atalanta Juve dubbio Scamacca in casa nerazzurra | due assenze sicure per Palladino Di chi si tratta

In vista della partita tra Atalanta e Juventus, il tecnico della squadra nerazzurra deve affrontare un dubbio legato a Scamacca, che potrebbe non essere disponibile. Oltre a questo, ci sono già due giocatori che non potranno scendere in campo, lasciando il tecnico con alcune difficoltà nella formazione. La sfida si avvicina e le decisioni sulla rosa potrebbero influenzare l’andamento della partita.

di Angelo Ciarletta Verso Atalanta Juve: dubbio Scamacca per mister Raffaele Palladino, che deve far fronte già a due assenze sicure per. Ecco di chi si tratta. La Juve si prepara alla delicata trasferta di Bergamo contro un’Atalanta che monitora con attenzione le condizioni dei propri singoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il clima a Zingonia è di cauto ottimismo per il recupero di Gianluca Scamacca. CONTINASSA JUVE LIVE L’attaccante ha svolto parte del lavoro con il resto dei compagni e la decisione definitiva sulla sua convocazione contro i bianconeri verrà presa soltanto all’ultimo momento. Se il bomber azzurro spera nella panchina, non ci saranno sicuramente due calciatori per mister Palladino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve, dubbio Scamacca in casa nerazzurra: due assenze sicure per Palladino. Di chi si tratta Atalanta Juve, due big di Palladino sono in dubbio per la sfida di sabato. Le ultime novità da Zingoniadi Angelo CiarlettaAtalanta Juve, due big di Raffaele Palladino sono in dubbio per la sfida di sabato sera in programma a Bergamo. LIVE Alle 21 Atalanta-Juve: Palladino con Scamacca, Spalletti punta su Openda(3-4-3): Sportiello; Kolasinac, Hien, Scalvini; Bellanova, de Roon, Ederson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere, Scamacca. Temi più discussi: Atalanta: Scamacca recuperato per la Juventus, due in dubbio fino all'ultimo; Atalanta-Juve, chi ritrova Palladino: certezza in attacco, dubbio in difesa; Atalanta, Scamacca recuperato per la Juve: Palladino riabbraccia il suo bomber; Atalanta, Scamacca migliora: crescono le chance per la gara contro la Juventus. Atalanta: Scamacca recuperato per la Juventus, due in dubbio fino all'ultimoIl numero 9 atalantino e recuperato per lo scontro diretto per l'Europa di sabato sera contro la Juventus a Bergamo. Il centravanti, che ha saltato ... sportmediaset.mediaset.it Atalanta-Juventus: Scamacca verso il rientro, out Hien e Rossi per la sfida di BergamoAtalanta-Juventus: Scamacca verso il rientro, out Hien e Rossi per la sfida di Bergamo L’Atalanta si prepara alla sfida contro la Juventus, in programma domani sera a Bergamo, con ... tuttojuve.com Pronostico Atalanta-Juve: Voi siete fiduciosi - facebook.com facebook Chi fa gli straordinari, chi più no che sì: l' #Atalanta che si troverà davanti la #Juve x.com