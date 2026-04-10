Astronomia e arte a Remanzacco

A Remanzacco si svolge una mostra dedicata all’incontro tra astronomia e arte. La rassegna presenta una selezione di opere di artisti di diverse epoche, che hanno raffigurato in modo figurativo le conoscenze astronomiche del loro tempo. La presentazione traccia un percorso attraverso i secoli, illustrando come il pensiero umano sull’universo si sia tradotto in rappresentazioni visive. La mostra si concentra su opere di autori noti e meno noti, senza approfondimenti interpretativi.

La presentazione si propone di seguire, nel volgere dei secoli, l’evoluzione del pensiero umano in ambito astronomico attraverso una selezione commentata di numerose opere di artisti celebri e meno conosciuti che hanno lasciato una descrizione figurativa delle conoscenze astronomiche del proprio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it A Isnello una "Visione celeste": quando l’arte incontra l’astronomia e l’inclusione socialeIl progetto annuale sta consentendo di realizzare attività artistiche e sportive partecipate da 150 persone con disturbo dello spettro autistico... Blitz a Remanzacco: fermato 49enne con mezzo chilo di hashish in autoUn uomo di 49 anni, residente nella provincia di Gorizia, è stato arrestato a Remanzacco dopo un controllo stradale che ha portato al sequestro di... Temi più discussi: Astronomia e arte a Remanzacco; Il Sacro Monte sotto le stelle: a Bisuschio una serata tra arte e astronomia; Mantova, Odifreddi al Teatro Bibiena: tributo all’astronomia; Disponibile il numero aprile/giugno 2026 della rivista Astronomia. Il Sacro Monte sotto le stelle: a Bisuschio una serata tra arte e astronomiaL'incontro, curato da Roberto Baggio dell'Associazione Ipazia, svelerà i legami celesti nascosti tra le cappelle del borgo Patrimonio Unesco ... varesenews.it Una notte a Sorrivoli fra poesia, arte e astronomiaL’associazione Kairòs Aps di Cesena, con la Casa dell’Upupa di Sorrivoli e l’Associazione Astronomica del Rubicone Aps organizza domani alle 21 l’evento intitolato: ’Gli astri d’intorno alla leggiadra ... ilrestodelcarlino.it Passione Astronomia - facebook.com facebook