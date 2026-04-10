Assolto pregiudicato 55enne di San Felice a Cancello

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto un uomo di 55 anni di San Felice a Cancello, accusato di aver guidato senza patente e di aver reiterato questa violazione nel corso di due anni. La difesa è stata affidata all’Avvocato Vittorio Fucci. La sentenza è stata emessa dopo aver valutato le prove e le argomentazioni presentate in aula.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto un pregiudicato di 55 anni di San Felice a Cancello, difeso dall’Avvocato Vittorio Fucci, imputato di guida senza patente, reiterando la violazione in un biennio. In particolare il 55enne circolava alla guida di un veicolo di sua proprietà, senza essere in possesso della patente di guida per il veicolo condotto in quanto mai conseguita, con la reiterazione nel biennio (trasformandosi quindi l’ illecito in un reato). Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto il pregiudicato 55enne, difeso dall’Avvocato Vittorio Fucci. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Assolto pregiudicato 55enne di San Felice a Cancello Notte di fuoco a San Felice a Cancello: distrutta la pizzeria appena inaugurataPaura nella notte in piazza Volta dei Perri, dove un violento incendio ha distrutto la pizzeria “Anjuly”, locale aperto da pochi mesi da una giovane... Leggi anche: San Felice a Cancello, due morti per la frana: l’ex sindaco chiede di essere interrogato dalla Procura Temi più discussi: Assolto pregiudicato 55enne di San Felice a Cancello.; S. Felice a Cancello (CE). Pregiudicato 55enne guidava di nuovo senza patente: assolto grazie all'avv Fucci; Sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente: il giudice lo assolve; OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA: DAL 22 AL 29 APRILE VISITE ED ESAMI GRATUITI ALL’OSPEDALE SAN PIETRO FATEBENEFRATELLI. S. Felice a Cancello (CE). Pregiudicato 55enne guidava di nuovo senza patente: assolto grazie all’avv FucciAssolto pregiudicato 55enne di San Felice a Cancello. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto un pregiudicato di 55 anni di San Felice a Cancello ... teleradio-news.it Guida senza patente, assolto 55enne pregiudicato nel CasertanoEra stato fermato alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente, con una violazione reiterata nell’arco di due anni, circostanza che aveva ... cronachedellacampania.it Siamo a Rocca San Felice (AV), un borgo medievale che sembra uscito da un libro di fiabe (o di leggende!). Tra i vicoli in pietra e i resti del castello longobardo, l’aria profuma di storia e di mistero. Poco distante da qui, la Valle d’Ansanto ospita la "Mefite": un l - facebook.com facebook L’addio a Roberto Gavioli, il “ #Geppetto” di San Felice: accanto alla bara un #Pinocchio di legno in ricordo del 73enne tragicamente #morto sul #lavoro x.com