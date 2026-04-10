Assistenza familiare si è concluso il primo corso del 2026 a maggio partirà un secondo ciclo formativo

È terminato giovedì 9 aprile il primo corso di formazione del 2026 rivolto alle assistenti familiari, promosso da Asp Cesena Valle Savio in collaborazione con l’Ausl Romagna e la Regione Emilia-Romagna. A maggio sarà avviato un secondo ciclo formativo. La formazione si è conclusa dopo alcune settimane di lezioni e attività pratiche, coinvolgendo un gruppo di assistenti familiari.

Si è concluso ieri, giovedì 9 aprile, il primo corso di formazione dell’anno rivolto alle assistenti familiari, promosso da Asp Cesena Valle Savio in collaborazione con Ausl Romagna e Regione Emilia-Romagna. A sancire la chiusura del percorso è stata la consegna degli attestati da parte. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Ruolo da GPS 2026, partecipano anche specializzati Indire. Primo ciclo sì, secondo ciclo percorso ancora iniziatoNel question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, è... TFA sostegno XI ciclo e secondo ciclo Indire nel 2026: la conferma del Ministro ValditaraAnche nel 2026 Il Ministero dell'Istruzione e del Merito attiverà due percorsi di specializzazione per il conseguimento del titolo per l'insegnamento... Temi più discussi: Costi troppo alti per l'assistenza agli anziani: i segnali per capire quando la gestione in casa non è più sufficiente; Avviso per il sostegno ai caregiver familiari; Caregiver in Italia: dati e tutele; A Rovigo un seminario dedicato alla cura e alla relazione nell’assistenza familiare. Cura familiare: finalmente legge, ma…Il disegno di legge, presentato il 6 febbraio 2026, rappresenta un passo storico per l'Italia. L'obiettivo è la tutela dei caregiver. Ecco cosa contiene. Il disegno di legge, presentato il 6 febbraio ... salto.bz Servizi territoriali e assistenza familiare, a Barasso un incontro pubblico per orientarsiComprendere il ruolo delle istituzioni e muoversi con consapevolezza nella rete dei servizi assistenziali. È questo l’obiettivo dell’appuntamento Cosa fa il comune per aiutarmi?, che si terrà venerd ... varesenews.it CORSO • “Cura e Relazione: Fondamenti di Assistenza Familiare” Un’importante occasione di formazione e confronto per chi si prende cura delle persone fragili, sia in ambito professionale sia all’interno della propria famiglia. sabato 11 aprile, dalle 9:00 - facebook.com facebook