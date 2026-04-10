Assalto in piazzale Loreto | lo puntano in monopattino e lo rapinano poi la colluttazione
Due uomini a bordo di monopattini hanno avvicinato un passante in piazzale Loreto e, puntandogli contro un monopattino, gli hanno strappato alcuni oggetti. Dopo aver tentato di scappare, uno è stato fermato da una pattuglia della polizia locale mentre cercava di allontanarsi, e poco dopo anche il secondo è stato arrestato in piazza Duomo. La vittima ha riportato lievi ferite durante una colluttazione con gli aggressori.
A bordo di due monopattini assaltano un uomo mentre passeggia. Uno dei due responsabili è stato arrestato mentre cercava di scappare da una pattuglia della polizia locale (l'altro poco dopo in piazza Duomo). È successo poco dopo le 14 di venerdì, in piazzale Loreto a Milano.L'uomo stava. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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