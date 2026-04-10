Assalto a un portavalori | catturati altri due soggetti carcere per i 16 della banda cerignolana
Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno eseguito 16 misure cautelari in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le operazioni sono state condotte da squadre mobili di diverse città, con il supporto del Servizio Centrale Operativo, e sono legate a un’assalto a un portavalori attribuito a una banda proveniente da una zona specifica. Sono stati arrestati altri due soggetti coinvolti, portando a 16 il totale delle persone finite in custodia.
Nella giornata di ieri, giovedì 9 aprile, le squadre mobili di Bologna, di Chieti, di Foggia e di Modena, con il supporto del Servizio Centrale Operativo, hanno dato esecuzione di 16 misure cautelari in carcere emesse dal Gip su richiesta della DDA della Procura della Repubblica presso il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
L'ombra della mafia e il tentato omicidio: cosa hanno fatto i due foggiani catturati per l'assalto al portavaloriColpi di kalashnikov contro i blindati, esplosioni e spari durante la fuga contromano, come in guerra.
Assalti ai portavalori – 16 misure custodiali in carcere eseguite dalla Polizia di Stato su delega della DDA di Bologna. Catturati 2 cerignolaniAssalti ai portavalori – 16 misure custodiali in carcere eseguite dalla Polizia di Stato su delega della DDA di Bologna.
28 OTTOBRE 2025 - A14, ASSALTO A PORTAVALORI: ARRESTATI TRE CERIGNOLANI
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