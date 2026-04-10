Assalto a un portavalori | catturati altri due soggetti carcere per i 16 della banda cerignolana

Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno eseguito 16 misure cautelari in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le operazioni sono state condotte da squadre mobili di diverse città, con il supporto del Servizio Centrale Operativo, e sono legate a un’assalto a un portavalori attribuito a una banda proveniente da una zona specifica. Sono stati arrestati altri due soggetti coinvolti, portando a 16 il totale delle persone finite in custodia.