Ascolti tv ‘Uno Sbirro in Appennino’ su Rai1 vince con 23,7%

I dati sugli ascolti televisivi mostrano che la fiction “Uno Sbirro in Appennino” trasmessa ieri sera su Rai1 ha ottenuto il 23,7% di share, risultando il programma più visto della prima serata. La produzione ha battuto altri programmi televisivi concorrenti, attirando una buona percentuale di pubblico. L’episodio ha registrato una quota di ascolto significativa rispetto agli altri show trasmessi nella stessa fascia oraria.

(Adnkronos) – La fiction 'Uno Sbirro in Appennino', in onda ieri su Rai1, ha vinto la sfida della prima serata con 4.008.000 di spettatori, pari al 23,7% di share. Medaglia d'argento con 'Stanno Tutti Invitati' su Canale 5 che ha incollato allo schermo 2.206.000 spettatori, con uno share del 17,1% mentre 'Piazzapulita' su La7 ha. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Ascolti TV | Giovedì 9 Aprile 2026. Uno Sbirro in Appennino parte forte (23.7%) e ‘arresta’ Pio e Amedeo (17.1%)Nella serata di ieri, giovedì 9 aprile 2026, su Rai1 Uno Sbirro in Appennino interessa 4.

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Uno sbirro in Appennino, anticipazioni seconda puntata in onda giovedì 16 aprile 2026 - facebook.com facebook

La frase 'Non amo le divise' di Claudio #Bisio ha fatto arrabbiare molto il sindacato Fsp Polizia che attacca il protagonista di Uno sbirro in Appennino, la serie che debutta stasera su Rai1. x.com