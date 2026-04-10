Gli ascolti tv di ieri sera, giovedì 9 aprile 2026, vedono lo scontro tra una nuova fiction di Rai 1, Uno sbirro in Appennino, con protagonista Claudio Bisio, il programma condotto su Canale 5 da Pio e Amedeo, Stanno tutti invitati, approfondimenti, film d’azione e intrattenimento. Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata. Ascolti tv ieri sera 10 aprile 2026, il debutto di Uno sbirro in Appennino Ieri sera ha debuttato la fiction Uno sbirro in Appennino con i primi due episodi. La nuova serie Rai si è scontrata con programmi di punta come Ore 14 Sera, Dritto e Rovescio, Stanno tutti invitati. I dati sugli ascolti tv escono dopo le ore 10. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera 10 aprile 2026, Uno sbirro in Appennino debutta contro Stanno tutti invitati, i dati Auditel della prima serata

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