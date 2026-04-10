ascolti tv i dati del 9 aprile 2026

Nella serata di ieri, giovedì 9 aprile 2026, i dati di ascolto televisivo mostrano un buon risultato per la fiction trasmessa su Rai1, intitolata

Bene la fiction Rai. Nella serata di ieri, giovedì 9 aprile 2026, su Rai1 Uno Sbirro in Appennino porta a casa 4.008.000 spettatori pari al 23.7% di share. Poi su Canale5 Stanno Tutti Invitati registra 2.206.000 spettatori con uno share del 17.1%. In onda su Rai2 Ore 14 Sera ottiene 847.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 Sleepless – Il giustiziere si ferma a 807.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Splendida Cornice porta a casa 832.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 761.000 spettatori (5.9%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 981.000 spettatori e il 7%. Su Tv8 il match di Europa League tra Porto e Nittingham Forest conquista 622. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Ascolti tv, i dati del 2 aprile 2026Bene la rai Nella serata di ieri, giovedì 2 aprile 2026, su Rai1 Qualcosa di Lilla registra 1.

Ascolti tv, i dati del 7 aprile 2026Bene i canali Rai Nella serata di ieri, martedì 7 aprile 2026, su Rai 1, la fiction, in replica de Il Commissario Montalbano porta a casa 2.

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«Ebbene si segnala che nonostante lo show abbia comunque raggiunto ascolti molto alti c’è stato però un calo rispetto a sette giorni fa. » Ieri sera su Rai Due è tornato “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino, animato da tanti ospiti pronti a mettersi i - facebook.com facebook

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