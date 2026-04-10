Giovedì 9 aprile 2026, i dati sugli ascolti televisivi mostrano come i programmi più seguiti siano stati

Ascolti tv giovedì 9 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 9 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda Uno sbirro in appennino. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Stanno tutti invitati. Su Italia 1 Sleepless – Il giustiziere. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 9 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 9 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv giovedì 9 aprile: Uno sbirro in appennino, Stanno tutti invitati, Piazzapulita

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Ascolti tv ieri 9 aprile 2026: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serataAscolti tv ieri 9 aprile 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di giovedì 9 aprile 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Mini-guida: come leggere gli ascoltiAscolti TV ieri 9 Aprile 2026 prima serata: tabella Auditel del prime time con share, spettatori e vincitori della serata. atomheartmagazine.com

«Ebbene si segnala che nonostante lo show abbia comunque raggiunto ascolti molto alti c’è stato però un calo rispetto a sette giorni fa. » Ieri sera su Rai Due è tornato “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino, animato da tanti ospiti pronti a mettersi i - facebook.com facebook

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