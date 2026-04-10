Ascolti tv giovedì 9 aprile | Uno sbirro in Appennino Stanno tutti invitati i dati in aggiornamento

Giovedì 9 aprile 2026 sono stati trasmessi due programmi televisivi, uno su Rai1 e l’altro su Canale 5. Su Rai1 è andata in onda la prima puntata della serie “Uno sbirro in Appennino” con Claudio Bisio, mentre su Canale 5 è stato trasmesso il secondo episodio di “Stanno tutti invitati” condotto da Pio e Amedeo. I dati di ascolto sono ancora in aggiornamento.

Gli ascolti tv di giovedì 9 aprile 2026. Su Rai1 la prima puntata della serie Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio, mentre su Canale 5 il secondo appuntamento con Stanno tutti invitati di Pio e Amedeo. Tutti i dati Auditel della serata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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