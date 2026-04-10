Nella serata di ieri, giovedì 9 aprile 2026, su Rai1 Uno Sbirro in Appennino interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Stanno Tutti Invitati conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Sleepless – Il giustiziere incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Splendida Cornice segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Piazzapulita raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Europa League – Porto-Nittingham Forest ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 9 Aprile 2026

Ascolti TV | Giovedì 2 Aprile 2026Nella serata di ieri, giovedì 2 aprile 2026, su Rai1 Qualcosa di Lilla interessa .

Ascolti TV giovedì 2 aprile 2026, la sfida tra Qualcosa di lilla e Stanno tutti invitatiGiovedì 2 aprile 2026, la prima serata ha visto contrapposti Qualcosa di lilla su Rai1 e Stanno tutti invitati su Canale5.

Io sono Farah Finale - Canale 5

Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 9 Aprile, in prima serata; Ascolti tv, giovedì 2 aprile: chi ha vinto la sfida?; Ascolti tv ieri (2 aprile): Pio e Amedeo affossano Rai 1, Geppi Cucciari da record; Ascolti TV giovedì 2 aprile 2026, Pio e Amedeo vincono contro Qualcosa di lilla.

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Ascolti TV ieri sera, 9 aprile 2026: chi ha vinto tra Uno Sbirro in Appennino e Stanno Tutti Invitati?Uno Sbirro in Appennino è andato in onda ieri sera su RAI 1, portando in prima serata la nuova fiction diretta da Renato De Maria. La serie vede protagonista un inedito Claudio Bisio nei panni del ... money.it

«Ebbene si segnala che nonostante lo show abbia comunque raggiunto ascolti molto alti c’è stato però un calo rispetto a sette giorni fa. » Ieri sera su Rai Due è tornato “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino, animato da tanti ospiti pronti a mettersi i - facebook.com facebook

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