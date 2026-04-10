Nella serata di giovedì 9 aprile 2026, i dati degli ascolti televisivi mostrano che Rai1 ha ottenuto il maggior numero di spettatori nel prime time con il film

Nel prime time, Rai1 si conferma la rete leader con il film Uno Sbirro in Appennino, che ha catturato l’attenzione di 4.008.000 spettatori, pari al 23.7% di share. Canale5 ha risposto con Forbidden Fruit, che ha conquistato 2.206.000 spettatori, pari al 17.1% di share. Rai2 ha trasmesso Ore 14 Sera, che ha totalizzato 847.000 spettatori e un 6.2% di share, mentre Italia1 ha trasmesso il film Sleepless – Il giustiziere, attirando 807.000 spettatori (4.2% di share). Nel contesto dei programmi di attualità, Rai3 con Splendida Cornice ha ottenuto 832.000 spettatori e il 5.2% di share. Rete4 ha registrato 761.000 spettatori (5.9%) con Dritto e Rovescio, e La7 con Piazzapulita ha raggiunto 981. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti tv di Giovedì 9 Aprile 2026: Rai1 Vs Canale5

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