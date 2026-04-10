Il 9 aprile 2026 le trasmissioni televisive più viste sono state la prima puntata di

ASCOLTI TV 9 APRILE 2026 • GIOVED Ì •. Gli ascolti tv di giovedì 9 aprile 2026 con la prima di Uno Sbirro in Appennino e la seconda di Stanno Tutti Invitati. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina News – x Rai Parlamento: Speciale Camera – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Uno Sbirro in Appennino – x (x + x) TC – x G – x O – x Uno Sbirro in... 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 9 APRILE 2026: UNO SBIRRO IN APPENNINO, STANNO TUTTI INVITATI, FORMIGLI VS DEL DEBBIO

Ascolti tv giovedì 9 aprile: Uno sbirro in appennino, Stanno tutti invitati, PiazzapulitaAscolti tv giovedì 9 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì...

Temi più discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 8 aprile chi ha vinto tra De Martino, Pretty Woman, Chi l'ha visto, Saviano, Le Iene; Ascolti Tv ieri 8 aprile: De Martino in calo con STEP (ma Affari Tuoi vola), Federica Sciarelli stavolta delude; Ascolti tv 8 aprile: vola STEP (14.5%), Pretty Woman (13.7%) batte Forbidden Fruit (12.1%); Ascolti tv dell’8 aprile: Pretty woman e Stasera tutto è possibile.

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Ascolti TV ieri sera, 9 aprile 2026: chi ha vinto tra Uno Sbirro in Appennino e Stanno Tutti Invitati?Uno Sbirro in Appennino è andato in onda ieri sera su RAI 1, portando in prima serata la nuova fiction diretta da Renato De Maria. La serie vede protagonista un inedito Claudio Bisio nei panni del ... money.it

«Ebbene si segnala che nonostante lo show abbia comunque raggiunto ascolti molto alti c’è stato però un calo rispetto a sette giorni fa. » Ieri sera su Rai Due è tornato “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino, animato da tanti ospiti pronti a mettersi i - facebook.com facebook

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