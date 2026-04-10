Il senatore repubblicano del Texas ha contattato l’equipaggio di Artemis II mentre gli astronauti si avvicinavano al rientro nell’atmosfera terrestre, con l’obiettivo di parlare con loro durante questa fase della missione che ha coinvolto un viaggio intorno alla Luna. La comunicazione è avvenuta mentre la capsula si preparava a rientrare sulla Terra, con gli astronauti a bordo del veicolo spaziale.

(LaPresse) – Il senatore repubblicano del Texas, Ted Cruz, ha comunicato con l’equipaggio di Artemis II mentre gli astronauti si preparano a entrare nell’atmosfera terrestre, rientrando così dalla missione intorno alla Luna. La navicella Orion, che ha raggiunto una distanza record di 406.771 km dal nostro Pianeta, ammarerà venerdì nell’Oceano Pacifico, al largo della California, alle 20:07 ora locale, quando sarà la notte di sabato in Italia. A bordo, il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover, e gli specialisti di missione Christina Koch e Jeremy Hansen. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Artemis II, il senatore Usa Ted Cruz chiama l'equipaggio

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