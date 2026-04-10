Ars Schifani convoca i capigruppo della maggioranza | Io isolato? Non faccio passerelle ma risultati

Martedì prossimo, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana incontrerà i capigruppo della maggioranza in un tentativo di superare le difficoltà politiche interne al centrodestra. Schifani ha dichiarato di non volersi limitare a passerelle, ma di preferire ottenere risultati concreti. La riunione si svolge in un momento di tensione tra le forze di maggioranza, che si trovano a dover affrontare divergenze e malumori interni.

Martedì Renato Schifani proverà a fare uscire l'Assemblea regionale siciliana dalle sabbie mobili in cui è costretta dai mal di pancia interni al centrodestra e incontrerà i capigruppo della maggioranza. "Ho chiesto di vederci e martedì lo faremo - afferma il presidente della Regione - e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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