Il centrodestra ha visto sfumare un possibile miglioramento all’Ars a causa delle numerose assenze di deputati e assessori, che hanno impedito l’adozione di un aggiornamento dei Ko. La mancanza di una presenza compatta ha lasciato il governo Schifani senza la maggioranza necessaria, riducendo la possibilità di portare avanti iniziative legislative. La situazione si presenta come un banco di prova per le future decisioni politiche del fronte di maggioranza.

L’upgrade dei Ko all’Ars sotto i colpi dei franchi tiratori è stato, per il centrodestra, il nulla di fatto per le assenze di deputati e assessori. E così a Palazzo d’Orleans ieri è scattato l’allarme rosso. Con in sottofondo l’eco di un Parlamento paralizzato, Renato Schifani di mattina ha chiamato i capigruppo e nel pomeriggio avviato una moral suasion degli assessori in giunta. Così il presidente sta provando a uscire dalle sabbie mobili alla vigilia di voti cruciali per l’ultima fase della legislatura. La fotografia dello stato di salute del centrodestra è un dato emerso mercoledì durante la votazione della leggina che avrebbe recuperato alcune norme in materia sanitaria rimaste escluse dalla Finanziaria di dicembre: in aula c’erano una ventina di deputati di opposizione (soprattutto di Pd e 5 Stelle) e appena 12 del centrodestra. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ars in tilt, centrodestra “fantasma”: il governo Schifani davanti al bivio

Il centrodestra al bivio. Parcaroli pronto a lasciare, c’è l’ipotesi GiulianelliL’ufficialità arriverà nel giro di due o tre giorni, ma nei corridoi della politica maceratese la notizia viene data ormai per sicura: Sandro...

Leggi anche: Il centrodestra al 'bivio Vannacci', dentro la Lega o fuori da tutto?

Argomenti più discussi: Ars, il centrodestra riparte. Il rimpasto slitta a fine aprile; Sud chiama Nord, dimissioni all’Ars: De Luca avvia raccolta firme per scioglimento anticipato; L'Ars si svuota, la Sicilia aspetta: maggioranza fantasma, governo nel caos, ddl sulla sanità rinviato; Ars, centrodestra spaccato. È caos sugli ex di Almaviva.

Nuova fumata nera, altro sit-in davanti all’Ars degli ex lavoratori Almaviva a Palermo La notizia: https://qds.it/nuova-fumata-nera-non-si-ferma-protesta-ex-lavoratori-almaviva-palermo/ - facebook.com facebook